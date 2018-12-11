На Донеччині зірвано 1 млн грн в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У неділю, 9 грудня 2018 року, гравець державної лотереї “Лото-Забава” став новим мільйонером України. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Виграшний білет №0152721 він придбав у смт Сартана Донецької області на точці продажу за адресою: вул. Челюскінців, 30.
“Переможець став 310-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та вже 31-им у цьому році”, - наголосили в “М.С.Л.”.
Щасливчика запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.
У “М.С.Л.” нагадали, що цього ж дня, під час розіграшу 1009-го тиражу "Лото-Забава", на знімальний майданчик завітала нова учасниця "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." - Оксана Сорокіна з Люботина, що на Харківщині.
Разом зі своєю свекрухою вона провела незабутній вікенд у столиці протягом 8-9 грудня та отримала призовий сертифікат на 1 млн грн з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава".