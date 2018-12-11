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На Донеччині зірвано 1 млн грн в лотерею

Київ • УНН

 • 8468 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У неділю, 9 грудня 2018 року, гравець державної лотереї “Лото-Забава” став новим мільйонером України. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

На Донеччині зірвано 1 млн грн в лотерею

Виграшний білет №0152721 він придбав у смт Сартана Донецької області на точці продажу за адресою: вул. Челюскінців, 30.

“Переможець став 310-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та вже 31-им у цьому році”, - наголосили в “М.С.Л.”.

Щасливчика запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.

У “М.С.Л.” нагадали, що цього ж дня, під час розіграшу 1009-го тиражу "Лото-Забава", на знімальний майданчик завітала нова учасниця "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." - Оксана Сорокіна з Люботина, що на Харківщині.

Разом зі своєю свекрухою вона провела незабутній вікенд у столиці протягом 8-9 грудня та отримала призовий сертифікат на 1 млн грн з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава".

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