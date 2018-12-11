В Донецкой области сорван 1 млн грн в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В воскресенье, 9 декабря 2018 года, игрок государственной лотереи "Лото-Забава" стал новым миллионером Украины. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Выигрышный билет №0152721 он приобрел в г. Сартана Донецкой области на точке продаж по адресу: ул. Челюскинцев, 30.
"Победитель стал 310-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже 31-й в этом году", - отметили в "М.С.Л.".
Счастливчика приглашают присоединиться к "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.
В "М.С.Л." напомнили, что в этот же день, во время розыгрыша 1009-го тиража "Лото-Забава", на съемочную площадку пришла новая участница "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." - Оксана Сорокина с Люботина Харьковской области.
Вместе со своей свекровью она провела незабываемый уикенд в столице в течение 8-9 декабря и получила призовой сертификат на 1 млн грн из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире "Лото-Забава".