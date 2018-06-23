На Донеччині затримали бойовика з позивним "Святой"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Бахмуті Донецької області правоохоронці затримали бойовика з позивним "Святой". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
"20 червня 2018 року в місті Бахмут, що на Донеччині, прикордонними оперативними підрозділами спільно з представниками Національної поліції у Донецькій області затримано бойовика з позивним "Святой". Ретельно спланованою оперативною комбінацією було створено не тільки передумови для прибуття бойовика на контрольовану територію України, а і встановлення широкого кола осіб причетних до терористичної діяльності так званої "ДНР", – йдеться в повідомленні.
Так, 30-річний громадянин України зізнався, що розпочав шлях до бойовиків у вересні 2014 року. Тоді він вступив у батальйон "Восток".
"Пройшовши початкову військову підготовку, бойовик виконував завдання на блокпостах та надалі вже на передових позиціях ворога поблизу Донецька. Зібрані матеріали свідчать про безпосередню участь "Святого" у бойових діях на боці агресора", – розповіли в ДПСУ.
За цим фактом до Нацполіції направили повідомлення за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Дані внесли до ЄРДР, слідчі дії тривають.
Нагадаємо, СБУ затримала колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР". Він надав свідчення присутності російських військових на тимчасово окупованих територіях.