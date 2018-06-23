В Донецкой области задержали боевика с позывным "Святой"

"20 июня 2018 в городе Бахмут, что в Донецкой области, пограничными оперативными подразделениями совместно с представителями Национальной полиции в Донецкой области задержан боевик с позывным "Святой". Тщательно спланированной оперативной комбинации были созданы не только предпосылки для прибытия боевика на контролируемую территорию Украины, а и установление широкого круга лиц, причастных к террористической деятельности так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Так, 30-летний гражданин Украины признался, что начал путь к боевикам в сентябре 2014 года. Тогда он вступил в батальон "Восток".

"Пройдя начальную военную подготовку, боевик выполнял задачи на блокпостах и ​​в дальнейшем уже на передовых позициях врага вблизи Донецка. Собранные материалы свидетельствуют о непосредственном участии "Святого" в боевых действиях на стороне агрессора", – рассказали в ГПСУ.

По данному факту в Нацполиции направили сообщение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Данные внесли в ЕРДР, следственные действия продолжаются.

Напомним, СБУ задержала бывшего боевика террористической организации "ЛНР". Он дал показания присутствия российских военных на временно оккупированных территориях.