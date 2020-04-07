На Донеччині зафіксували перше одужання від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Донецькій області зафіксовано перше одужання від COVID-19. Жінка отримала другий негативний результат ПЛР-діагностики. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко на свій сторінці у Facebook написав, передає УНН.
“Маємо перший випадок одужання від COVID-19 на Донеччині: сьогодні отримали другий негативний результат ПЛР-діагностики, проведеної пацієнтці з Бахмуту”, - написав Кириленко.
За його словами, жінка успішно поборола хворобу, спричинену вірусом.
Нагадаємо, у Донецькій області зафіксовано перший летальний випадок через коронавірус: помер 84-річний чоловік.