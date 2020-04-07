В Донецкой области зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Донецкой области зафиксировано первое выздоровление от COVID-19. Женщина получила второй отрицательный результат ПЦР-диагностики. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на свой странице в Facebook написал, передает УНН.
"Есть первый случай выздоровления от COVID-19 в Донецкой области: сегодня получили второй отрицательный результат ПЦР-диагностики, проведенной пациентке с Бахмута", - написал Кириленко.
По его словам, женщина успешно поборола болезнь, вызванную вирусом.
Напомним, в Донецкой области зафиксировано первый летальный случай из-за коронавируса: умер 84-летний мужчина.