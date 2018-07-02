На Донеччині за згвалтування неповнолітньої затримали велосипедиста

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Прокуратура контролює хід розслідування за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини у Великоновосілківському районі Красноармійської місцевої прокуратури. Про це повідомила прес-служба обласного відомства, передає УНН.  

“25-річного чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

За ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.152 (зґвалтування неповнолітньої) КК України, відкрито кримінальне провадження.

Установлено, що 30 червня, приблизно о 21:30, в одному із сіл Великоновосілківського району до 14-літньої дівчини, яка прямувала додому від своєї знайомої, під’їхав на велосипеді молодий чоловік. Кинувши велосипед на землю, зловмисник схопив дівчину руками та, затягнувши до лісосмуги, вступив із нею в статевий зв’язок проти її волі.

У подальшому він наказав їй мовчати про те, що з нею сталось, та покинув місце злочину. Повернувшись додому, потерпіла розповіла про пережите бабусі.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії щодо з’ясування усіх обставин вказаної події. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, через зґвалтування дівчинки на Дніпропетровщині відкрили ще одне кримінальне провадження.

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