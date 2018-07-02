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В Донецкой области за изнасилование несовершеннолетней задержали велосипедиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Прокуратура контролирует ход расследования по факту изнасилования несовершеннолетней девушки в Великоновоселковском районе Красноармейской местной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства, передает УНН.

“25-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении инкриминируемого уголовного преступления и избрании меры пресечения”, - говорится в сообщении.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.152 (изнасилование несовершеннолетней) УК Украины, открыто уголовное производство.

Установлено, что 30 июня, примерно в 21:30, в одном из сел Великоновоселковского района к 14-летней девушке, которая направлялась домой от своей знакомой, подъехал на велосипеде молодой человек. Бросив велосипед на землю, злоумышленник схватил девушку руками и, затянув в лесополосу, вступил с ней в половую связь против ее воли.

В дальнейшем он приказал ей молчать о том, что с ней произошло, и покинул место преступления. Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о пережитом бабушке.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств указанного события. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, из-за изнасилования девочки в Днепропетровской открыли еще одно уголовное производство.

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