На Донеччині за добу поранення зазнала одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Упродовж п’ятниці, 29 вересня, від обстрілів з боку російської армії на Донеччині дістала поранення одна людина у селі Дружбі Бахмутського району. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, передає УНН.
Деталі
Ігор Мороз відзначив, що від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 1726 людей, поранення отримали 4185 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Село Дружба розташоване поблизу міста Торецьк на Донеччині та за понад 20 кілометрів південніше від Бахмута.
Додамо
На фронті, на саме на Донеччині, загинув фотограф Володимир Миронюк.