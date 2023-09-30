На Донеччині за добу поранення зазнала одна людина

Деталі

Ігор Мороз відзначив, що від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 1726 людей, поранення отримали 4185 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Село Дружба розташоване поблизу міста Торецьк на Донеччині та за понад 20 кілометрів південніше від Бахмута.

Додамо

На фронті, на саме на Донеччині, загинув фотограф Володимир Миронюк.