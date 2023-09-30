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В Донецкой области за сутки ранения получил один человек

В Донецкой области за сутки ранения получил один человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. В течение пятницы, 29 сентября, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области получил ранения один человек в селе Дружба Бахмутского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, передает УНН.

Детали

Игорь Мороз отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1726 человек, ранения получили 4185 человек. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Село Дружба расположено вблизи города Торецк Донецкой области и более чем в 20 километрах южнее Бахмута.

Добавим

На фронте, именно в Донецкой области, погиб фотограф Владимир Миронюк.

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