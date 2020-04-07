На Донеччині виявили ще два випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Донецькій області лабораторно підтвердили COVID-19 ще у двох осіб. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко на свій сторінці у Facebook написав, передає УНН.
"..нові випадки зараження. Наявність COVID-19 підтверджено лабораторно у двох жінок - 78-річної жительки Дружківки та 27-річної жительки Мирнограду. До речі, дослідження їхніх біоматеріалів проводилися у Слов'янську, у вірусологічній лабораторії Донецького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, для якої придбали необхідне обладнання коштом обласного бюджету", - написав Кириленко.
Нагадаємо, у Донецькій області зафіксовано перший летальний випадок через коронавірус: помер 84-річний чоловік.