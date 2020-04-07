В Донецкой области обнаружили еще два случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Донецкой области лабораторно подтвердили COVID-19 еще в двух человек. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на свой странице в Facebook написал, передает УНН.
"..новые случаи заражения. Наличие COVID-19 подтверждено лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда. Кстати, исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, для которой приобрели необходимое оборудование за счет областного бюджета", - написал Кириленко.
Напомним, в Донецкой области зафиксирован первый летальный случай из-за коронавируса: умер 84-летний мужчина.