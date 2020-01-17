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На Донеччині трьох депутатів запідозрили у злочинах проти нацбезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На Донеччині депутатів трьох місцевих рад підозрюють у злочинах проти національної безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

На Донеччині трьох депутатів запідозрили у злочинах проти нацбезпеки

“За матеріалами Служби безпеки України прокуратура Донеччини повідомила про підозру в скоєнні злочинів трьом діючим депутатам міських районних рад на Донеччині. Досудове слідство СБУ встановило, що у квітні 2014 року депутат Лиманської міської ради добровільно сприяла організації і проведенню незаконного голосування”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, вона очолила дільничну виборчу комісію в селищі Крива Лука, координувала роботу дільниці, підраховувала голоси та підписувала відповідні акти. Аналогічно вчинив і депутат Костянтинівської міськради. Він також добровільно очолив виборчу дільницю, організував і провів псевдореферендум у селах Тарасівка, Олександропіль, Новооленівка, Водяне Друге, Березівка та Зелене поле.

Усупереч діючому законодавству України діяла й депутатка Миронівської селищної ради. Разом з іншими обранцями на позачерговій сесії сільради вона прийняла рішення щодо проведення фейкового референдуму. Активно закликала мешканців Донеччини до участі у псевдоголосуванні та сприяла його проведенню.

Слідчі СБУ підозрюють цих громадян у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві посадовця ДСНС затримали на хабарі у розмірі 66 тис. гривень за видачу дозвільної документації на об’єктах підвищеної небезпеки.

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