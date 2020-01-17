В Донецкой области трех депутатов заподозрили в преступлениях против нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Донецкой депутатов трех местных советов подозревают в преступлениях против национальной безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступлений трем действующим депутатам городских районных советов в Донецкой области. Досудебное следствие СБУ установило, что в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования", - говорится в сообщении.
В частности, она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты. Аналогично поступил и депутат Константиновского горсовета. Он также добровольно возглавил избирательный участок, организовал и провел псевдореферендум в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленовка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле.
Вопреки действующему законодательству Украины действовала и депутат Мироновского поселкового совета. Вместе с другими избранниками на внеочередной сессии сельсовета она приняла решение о проведении фейковых референдума. Активно призывала жителей Донецкой области к участию в псевдоголосовании и способствовала его проведению.
Следователи СБУ подозревают этих граждан в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Киеве чиновника ГСЧС задержали на взятке в размере 66 тыс. гривен за выдачу разрешительной документации на объектах повышенной опасности.