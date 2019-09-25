На Донеччині судять фермера, який самовільно захопив 11 га землі і засіяв соняшником
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На лаві підсудних – керівник селянського фермерського господарства, який наприкінці 2017 року, зловживаючи повноваженнями, самовільно зайняв та засіяв соняшником земельну ділянку комунальної власності площею майже 11 га, що розташована у с. Малинівка Слов’янського району і відноситься до земель житлової та громадської забудови, чим спричинив Миколаївській міській об’єднаній територіальній громаді матеріальну шкоду на суму 146 тис грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури завершено розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику) КК України.
Наразі докази скоєння службовою особою зазначених правопорушень прокуратурою досліджені та з обвинувальним актом скеровані до суду.
Максимальне покарання за санкціями статей - арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
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