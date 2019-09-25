В Донецкой области судят фермера, который самовольно захватил 11 га земли и засеял подсолнечником

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109582 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119374 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148126 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148541 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140440 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187538 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116736 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Донецкой области судят фермера, который самовольно захватил 11 га земли и засеял подсолнечником

В Донецкой области судят фермера, который самовольно захватил 11 га земли и засеял подсолнечником

Киев  •  УНН

 • 12051 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На скамье подсудимых - руководитель крестьянского фермерского хозяйства, который в конце 2017 года, злоупотребляя полномочиями, самовольно занял и засеял подсолнечником земельный участок коммунальной собственности площадью почти 11 га, расположенной в с. Малиновка Славянского района и относится к землям жилой и общественной застройки, чем вызвал Николаевской городской объединенной территориальной общине материальный ущерб на сумму 146 тыс грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры завершено расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу или собственнику) УК Украины.

Сейчас доказательства совершения должностным лицом указанных правонарушений прокуратурой исследованы и с обвинительным актом направлены в суд.

Максимальное наказание по санкциям статей - арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Напомним, в ЮАР суд конфисковал самолет Airbus по иску фермера.

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