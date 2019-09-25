В Донецкой области судят фермера, который самовольно захватил 11 га земли и засеял подсолнечником

Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры завершено расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу или собственнику) УК Украины.

Сейчас доказательства совершения должностным лицом указанных правонарушений прокуратурой исследованы и с обвинительным актом направлены в суд.

Максимальное наказание по санкциям статей - арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Напомним, в ЮАР суд конфисковал самолет Airbus по иску фермера.