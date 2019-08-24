У ПАР суд конфіскував літак Airbus за позовом фермера
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Високий суд ПАР ухвалив конфіскувати знаходиться в аеропорту Йоганнесбурга літак Airbus A220 у авіакомпанії з Танзанії за позовом колишнього фермера. Про це повідомило в суботу агентство Reuters з посиланням на адвоката позивача Роджера Уейкфілда, інформує УНН.
За словами юриста, уряд Танзанії заборгував фермеру 33 млн доларів США за експропрійовану у нього в Танзанії землю.
Літак, що знаходиться в лізингу у танзанійської авіакомпанії, повинен був вилетіти з міжнародного аеропорту Йоганнесбурга в найбільше місто Танзанії - Дар-ес-Салам.
Нагадаємо, літак "Москва-Сімферополь" повернувся в аеропорт з технічних причин.