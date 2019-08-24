В ЮАР суд конфисковал самолет Airbus по иску фермера

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 65301 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 81220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135861 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125161 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127511 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129767 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153095 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151075 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В ЮАР суд конфисковал самолет Airbus по иску фермера

В ЮАР суд конфисковал самолет Airbus по иску фермера

Киев  •  УНН

 • 11204 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Высокий суд ЮАР постановил конфисковать находящийся в аэропорту Йоханнесбурга самолет Airbus A220 у авиакомпании из Танзании по иску бывшего фермера. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на адвоката истца Роджера Уэйкфилда, информирует УНН.

По словам юриста, правительство Танзании задолжало фермеру 33 млн долларов США за экспроприированную у него в Танзании землю.

Самолет, находящийся в лизинге у танзанийской авиакомпании, должен был вылететь из международного аэропорта Йоханнесбурга в крупнейший город Танзании - Дар-эс-Салам.

Напомним, самолет "Москва-Симферополь" вернулся в аэропорт по техническим причинам.

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