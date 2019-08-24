В ЮАР суд конфисковал самолет Airbus по иску фермера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Высокий суд ЮАР постановил конфисковать находящийся в аэропорту Йоханнесбурга самолет Airbus A220 у авиакомпании из Танзании по иску бывшего фермера. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на адвоката истца Роджера Уэйкфилда, информирует УНН.
По словам юриста, правительство Танзании задолжало фермеру 33 млн долларов США за экспроприированную у него в Танзании землю.
Самолет, находящийся в лизинге у танзанийской авиакомпании, должен был вылететь из международного аэропорта Йоханнесбурга в крупнейший город Танзании - Дар-эс-Салам.
Напомним, самолет "Москва-Симферополь" вернулся в аэропорт по техническим причинам.