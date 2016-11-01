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На Донеччині судитимуть лікарів, через неправильний діагноз яких померла пацієнтка

На Донеччині судитимуть лікарів, через неправильний діагноз яких померла пацієнтка

Київ • УНН

 • 6666 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Покровську Донецької області судитимуть лікарів, які встановили неправильний діагноз пацієнтці, внаслідок чого вона померла. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що у жовтні 2015 року лікар-хірург та лікар — терапевт під час чергування в медичному закладі, не вжили необхідних заходів щодо надання допомоги жінці, яку доставила до них карета швидкої допомоги. Медики швидкої доставили жінку до лікарні вже з попереднім діагнозом, однак лікарі нічого не зробили, аби його спростувати чи підтвердити, відправивши її додому. Через деякий час, внаслідок ускладнення хвороби пацієнтка 1959 року народження померла.

Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи встановлено, що лікарі не організували належним чином діагностику та лікування жінки, а її смерть можливо було попередити.

Дії лікарів кваліфіковано за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

Красноармійською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох лікарів місцевої лікарні, які обвинувачуються у недбалому та несумлінному виконанні професійних обов’язків.

Лікарям, у разі доведення їх провини, загрожує до двох років в’язниці, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Як повідомляв УНН, лікарям на Донеччині повідомили про підозру у халатності, що призвела до смерті пацієнтки.

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