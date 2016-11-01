В Донецкой области будут судить врачей, из-за неправильного диагноза которых умерла пациентка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Покровске Донецкой области будут судить врачей, которые установили неправильный диагноз пациентке, в результате чего она умерла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в октябре 2015 года врач-хирург и врач - терапевт во время дежурства в медицинском учреждении, не приняли необходимые меры по оказанию помощи женщине, которую доставила к ним карета скорой помощи. Медики скорой доставили женщину в больницу уже с предварительным диагнозом, однако врачи ничего не сделали, чтобы его опровергнуть или подтвердить, отправив ее домой. Через некоторое время, в результате осложнения болезни пациентка 1959 года рождения умерла.
Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы установлено, что врачи не организовали должным образом диагностику и лечение женщины, а ее смерть можно было предотвратить.
Действия врачей квалифицированы по ч.1 ст.140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.
Красноармейской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух врачей местной больницы, которые обвиняются в небрежном и недобросовестном исполнении профессиональных обязанностей.
Врачам, в случае доказательства их вины, грозит до двух лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Как сообщал УНН, врачам в Донецкой области сообщили о подозрении в халатности, приведшей к смерти пациентки.