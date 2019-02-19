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На Донеччині перевізника судитимуть за вибух балону у автобусі

На Донеччині перевізника судитимуть за вибух балону у автобусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На Донеччині директора одного з місцевих підприємств, які займаються перевезенням пасажирів, судитимуть за допуск на маршрут аварійного автобусу, в якому вибухнув газовий балон. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передає УНН.

"Слов’янською місцевою прокуратурою скеровано до Слов’янського міськрайонного суду обвинувальний акт за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) ККУ стосовно директора одного з місцевих підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що у 2015 році посадова особа, знехтувавши вимогами Закону України "Про дорожній рух" та порядком проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, допустила експлуатацію пасажирського автобусу "ПАЗ" з несправним газобалонним обладнанням.

3 березня 2015 року під час знаходження автобусу на автогазозаправній станції стався вибух одного з балонів, внаслідок чого вщент згорів автобус та автомобіль марки "ЗІЛ", що знаходився поряд. Незначних опіків зазнала пасажирка автобусу. За висновками експертів, власникові постраждалої АГЗС спричинено матеріальну шкоду на суму близько 6 млн грн.

На даний час досудове розслідування вказаного кримінального провадження завершено. Подальшу долю обвинуваченого вирішить суд.

Повідомляється, що чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв УНН, на Одещині у дворі житлового будинку вибухнула граната.

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