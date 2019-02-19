В Донецкой области перевозчика будут судить за взрыв баллона в автобусе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Донецкой области директора одного из местных предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров, будут судить за допуск на маршрут аварийного автобуса, в котором взорвался газовый баллон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, переда'т УНН.
"Славянской местной прокуратурой направлено в Славянский горрайонный суд обвинительный акт по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УКУ в отношении директора одного из местных предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в сфере пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2015 году должностное лицо, пренебрёг требованиями Закона Украины "О дорожном движении" и порядком проведения обязательного технического контроля транспортных средств, допустив эксплуатацию пассажирского автобуса "ПАЗ" с неисправным газобаллонным оборудованием.
3 марта 2015, во время нахождения автобуса на автогазозаправочной станции произошёл взрыв одного из баллонов, в результате полностью сгорел автобус и автомобиль марки "ЗИЛ", который находился рядом. Незначительные ожоги получила пассажирка автобуса. По заключению экспертов, владельцу пострадавшей АГЗС нанесён материальный ущерб на сумму около 6 млн грн.
В настоящее время досудебное расследование указанного уголовного производства завершено. Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.
Сообщается, что мужчине грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал УНН, в Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната.