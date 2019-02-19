На Одещині у дворі житлового будинку вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні вночі у місті Рені, що на Одещині, стався вибух в дворі житлового будинку. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає УНН.
“Сьогодні вночі до Ренійського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі одного з домоволодінь м. Рені стався вибух. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. В ході огляду місця події було виявлено та вилучено уламки вибухового пристрою, схожого на гранату РГН”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство - ред.) Кримінального кодексу України. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Вилучене направлено на експертизу.
Слідство триває. Встановлюються обставини події та особа, яка до неї причетна.
Нагадаємо, 12 лютого вночі, у Рівному, біля дверей приватного будинку стався вибух.