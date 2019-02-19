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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127647 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 117748 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 17:12 • 145232 просмотра

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В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната

В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната

Киев  •  УНН

 • 8666 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня ночью в городе Рени, что в Одесской области, произошел взрыв во дворе жилого дома. Об этом сообщает полиция Одесской области, передает УНН.

"Сегодня ночью в Ренийское отделение полиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из домовладений г. Рени произошел взрыв. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты обломки взрывного устройства, похожего на гранату РГН", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Украины. В результате взрыва никто не пострадал.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следствие продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лицо, которое к нему причастно.

Напомним, 12 февраля ночью, в Ровно, возле двери частного дома произошел взрыв.

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