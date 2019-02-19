В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня ночью в городе Рени, что в Одесской области, произошел взрыв во дворе жилого дома. Об этом сообщает полиция Одесской области, передает УНН.
"Сегодня ночью в Ренийское отделение полиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из домовладений г. Рени произошел взрыв. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты обломки взрывного устройства, похожего на гранату РГН", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Украины. В результате взрыва никто не пострадал.
Изъятое направлено на экспертизу.
Следствие продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лицо, которое к нему причастно.
Напомним, 12 февраля ночью, в Ровно, возле двери частного дома произошел взрыв.