На Донеччині перекинулась “швидка”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Донеччині “швидка” виїхала в кювет та перекинулася. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП області.
Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 7 січня, близько опівночі на автодорозі Добропілля — Лиман поблизу Краматорська.
“Швидка” виїхала в кювет та перекинулася. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримала 41-річна пасажирка", — йдеться у повідомленні.
Вказано, що за попередніми даними, водій Renault не впорався з керуванням транспортним засобом, в результаті автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся.
Поліція встановлює обставини ДТП. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, у Дніпрі водія легковика засліпило сонце, внаслідок чого він не впорався з керуванням та врізався у фуру.