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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111301 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114082 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112565 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125575 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104536 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107610 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107790 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131820 просмотра

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В Донецкой области перевернулась "скорая"

В Донецкой области перевернулась "скорая"

Киев  •  УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Донецкой области "скорая" выехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 7 января, около полуночи на автодороге Доброполье - Лиман вблизи Краматорска.

"Скорая" выехала в кювет и перевернулась. В результате аварии телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.

Указано, что по предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением транспортным средством, в результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в Днепре водителя легковушки ослепило солнце, вследствие чего он не справился с управлением и врезался в фуру.

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