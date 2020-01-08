В Донецкой области перевернулась "скорая"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Донецкой области "скорая" выехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 7 января, около полуночи на автодороге Доброполье - Лиман вблизи Краматорска.
"Скорая" выехала в кювет и перевернулась. В результате аварии телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
Указано, что по предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением транспортным средством, в результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, в Днепре водителя легковушки ослепило солнце, вследствие чего он не справился с управлением и врезался в фуру.