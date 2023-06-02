На Донеччині окупанти поцілили у Пункт незламності в Торецьку - ОВА

Цитата

"Серед ночі росіяни завдали удару по Торецьку — поцілили у школу, де був розташований Пункт незламності. Це вже не перше влучання у цю школу - окупанти навмисно цілять в об'єкт, який надає гуманітарну допомогу й підтримку цивільним людям. Також у місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 7 адмінбудівель. 2 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також російські окупанти здійснили обстріли чотирьох напрямків на Донеччині.



На Волноваському напрямку пошкоджено 3 будинки в Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка Вугледарської громади.



На Донецькому напрямку впродовж доби 7 разів ворог обстріляв Курахівську ТГ: без постраждалих, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 13 приватних будинків і 1 адмінбудівлю. Зафіксовано обстріли Красногорівки та Максимільянівки Мар'їнської ТГ.



На Горлівському напрямку під вогнем Часів Яр — 1 людина поранена, пошкоджено 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. У Костянтинівській ТГ пошкоджено 4 приватні будинки.



На Лисичанському напрямку 2 людини поранено у Сіверську.



Доповнення

У Генштабі зазначили, що попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені українськими захисниками. Інформація ще уточнюється.

Також, впродовж минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, з яких всі були знищені, та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Крім того, росіяни завдали 46 авіаційних ударів та здійснили 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти. Також пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

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