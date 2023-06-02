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В Донецкой области оккупанты попали в Пункт несокрушимости в Торецке - ОВА

Киев • УНН

 • 711516 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В результате ночных обстрелов Донетчины есть пострадавшие, многочисленные разрушения жилья и админзданий, в частности оккупанты попали в Пункт несокрушимости в Торецке. По словам председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, это не первый случай, когда атакуется объект, который оказывает гуманитарную помощь и поддержку гражданским людям, пишет УНН.

Цитата

"Среди ночи россияне нанесли удар по Торецку — и попали в школу, где был расположен Пункт несокрушимости. Это уже не первое попадание в эту школу - оккупанты намеренно целят в объект, который оказывает гуманитарную помощь и поддержку гражданским людям. Также в городе повреждены 15 многоэтажек, 5 частных домов и 7 админзданий. 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты совершили обстрелы четырех направлений в Донецкой области.

  • На Волновахском направлении повреждены 3 дома в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка Угледарской громады.
  • На Донецком направлении в течение суток 7 раз враг обстрелял Кураховскую ТГ: без пострадавших, повреждены 4 многоэтажки, 13 частных домов и 1 админздание. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимильяновки Марьинской ТГ.
  • На Горловском направлении под огнем Часов Яр — 1 человек ранен, повреждены 4 многоэтажки и 9 частных домов. В Константиновской ТГ повреждены 4 частных дома.
  • На Лисичанском направлении 2 человека ранены в Северске.

Дополнение

В Генштабе отметили, что предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены украинскими защитниками. Информация еще уточняется.

Также, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву, из которых все были уничтожены, и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

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