На Донеччині окупанти вбили ще одного місцевого, чотирьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські війська за 9 жовтня вбили у Донецькій області одного місцевого жителя, четверо людей отримали поранення, повідомив у вівторок в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
"За 9 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у селі Костянтинівка. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Мороз у Telegram.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1732 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4219.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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