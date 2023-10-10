На Донеччині окупанти вбили ще одного місцевого, чотирьох поранили

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"За 9 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у селі Костянтинівка. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Мороз у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1732 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4219.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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