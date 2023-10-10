В Донецкой области оккупанты убили еще одного местного, четверых ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские войска за 9 октября убили в Донецкой области одного местного жителя, четыре человека получили ранения, сообщил во вторник и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 9 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - написал Мороз в Telegram.
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С 24 февраля 2022 года, по обнародованным данным, россияне убили 1732 мирных жителя Донецкой области, ранили еще 4219.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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