На Донеччині росіяни пошкодили агропідприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив оперативну ситуацію по області станом на ранок, вказавши, зокрема, що росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному, передає УНН.
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"Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - поранили 4 людей, пошкодили 19 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, котельню, газогін і лінію електропередач", - вказав Мороз у телеграм-каналі.
З його слів, ситуація за напрямками наступна:
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- На Волноваському напрямку двічі під обстріл потрапив Вугледар — без жертв.
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- На Донецькому напрямку росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному Очеретинської громади.
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- На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок.
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- На Лисичанському напрямку з артилерії обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ — без жертв і руйнувань.
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