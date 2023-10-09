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На Донеччині росіяни пошкодили агропідприємство

На Донеччині росіяни пошкодили агропідприємство

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив оперативну ситуацію по області станом на ранок, вказавши, зокрема, що росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному, передає УНН.

Деталі

"Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - поранили 4 людей, пошкодили 19 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, котельню, газогін і лінію електропередач", - вказав Мороз у телеграм-каналі.

З його слів, ситуація за напрямками наступна:

  • На Волноваському напрямку двічі під обстріл потрапив Вугледар — без жертв.
  • На Донецькому напрямку росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному Очеретинської громади.
  • На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок.
  • На Лисичанському напрямку з артилерії обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ — без жертв і руйнувань.

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