На Донеччині росіяни пошкодили агропідприємство

Деталі

"Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - поранили 4 людей, пошкодили 19 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, котельню, газогін і лінію електропередач", - вказав Мороз у телеграм-каналі.

З його слів, ситуація за напрямками наступна:



На Волноваському напрямку двічі під обстріл потрапив Вугледар — без жертв.

напрямку двічі під обстріл потрапив Вугледар — без жертв.

На Донецькому напрямку росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному Очеретинської громади.

напрямку росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок.

напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок.

На Лисичанському напрямку з артилерії обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ — без жертв і руйнувань.

напрямку з артилерії обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ — без жертв і руйнувань.

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