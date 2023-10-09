В Донецкой области россияне повредили агропредприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. И.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил оперативную ситуацию по области по состоянию на утро, указав, в частности, что россияне повредили агропредприятие в Ласточкино, передает УНН.
Детали
"Накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - ранили 4 человека, повредили 19 частных домов, 10 многоэтажек, котельную, газопровод и линию электропередач", - указал Мороз в телеграм-канале.
По его словам, ситуация по направлениям следующая:
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- на Волновахском направлении дважды под обстрел попал Угледар — без жертв.
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- на Донецком направлении россияне повредили агропредприятие в Ласточкином Очеретинской громады.
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- На Горловском направлении во Часовоярской громаде поврежден дом.
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- на Лисичанском направлении из артиллерии обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады, а также Северск — без жертв и разрушений.
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