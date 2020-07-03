На Донеччині майже 600 інфікованих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В Донецькій області станом на вечір четверга зафіксовано 27 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 597 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
"Десята смерть від COVID-19 на Донеччині: померла 80-літня жінка зі Слов'янська", - написав Кириленко.
Він додав, що протягом 2 липня підтверджено 27 нових випадків коронавірусної хвороби: 3 у Мар'їнському районі, 24 у Слов'янську.
"Усі інфіковані - з кола контактних осіб, у яких наявність вірусу було підтверджено раніше", - написав очільник ОДА.
"У Мар'їнському районі інфіковані дві жінки (37 і 56 років) та 60-літній чоловік. У Слов'янську - 37-річний чоловік та 23 жінки (31, 38, 39, 39, 41, 53, 57, 57, 57, 59, 59, 62, 64, 65, 68, 76, 78, 78, 81, 82, 83, 84, 85 років), - підбив статистику Кириленко.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1185 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.