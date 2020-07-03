В Донецкой области почти 600 инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер четверга зафиксировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 597 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Десятая смерть от COVID-19 в Донецкой области: умерла 80-летняя женщина из Славянска”, — написал Кириленко.
Он добавил, что в течение 2 июля подтверждено 27 новых случаев коронавирусной болезни: 3 в Марьинском районе, 24 в Славянске.
“Все инфицированные — из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее”, — написал глава ОГА.
"В Марьинском районе инфицированы две женщины (37 и 56 лет) и 60-летний мужчина. В Славянске — 37-летний мужчина и 23 женщины (31, 38, 39, 39, 41, 53, 57, 57, 57, 59, 59, 62, 64, 65, 68, 76, 78, 78, 81, 82, 83, 84, 85 лет), — подвел статистику Кириленко.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.