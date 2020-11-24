На Донеччині голову селищної ради викрили на хабарі в 100 тис. гривень

“Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури слідчими головного управління Національної поліції у Донецькій області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, голову однієї з селищних рад Донеччини викрито на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн. Досудовим розслідування встановлено, що у жовтні голова селищної ради вимагала від представника підприємства неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. грн. За вказану суму службова особа обіцяла підписати акти виконаних робіт та перерахувати на рахунок підрядної організації грошові кошти за виконані умови договорів з тепломодернізації дитячих дошкільних закладів освіти”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час одержання останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. грн зловмисницю викрили та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

“Наразі вирішується питання щодо повідомлення голові селищної ради про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрили схему хабарів при видачі посвідчень судноводіїв.