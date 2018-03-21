На Донбасі російські медикаменти замінили продукцією інших країн – розвідка

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КИЇВ. 21 березня. УНН. На Донбасі медикаменти виробництва Російської Федерації замінили продукцією інших країн. Це було зроблено з метою імітувати успішну зовнішньоекономічну діяльність. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Протягом лютого-березня цього року російські підприємства різних форм власності, які займаються поставкою фармакологічних товарів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей суттєво змінили асортимент медикаментів виробництва Російської Федерації на продукції інших країн. При цьому фактичним експортом медикаментів на тимчасово окуповані території Донбасу займаються російські постачальники, які таким чином створюють умову приховано забезпечувати собі надприбутки, а російській окупаційній адміністрації імітувати нібито успішну зовнішньоекономічну діяльність”, — повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російські військові на Донбасі провели заняття з мінно-вибухової підготовки зі школярами Макіївки та Горлівки.

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