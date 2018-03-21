На Донбассе российские медикаменты заменили продукцией других стран - разведка

"В течение февраля-марта этого года российские предприятия различных форм собственности, занимающихся поставкой фармакологических товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей существенно изменили ассортимент медикаментов производства Российской Федерации на продукцию других стран. При этом фактическим экспортом медикаментов на временно оккупированных территориях Донбасса занимаются российские поставщики, которые таким образом создают условия скрыто обеспечивать себе сверхприбыль, а российской оккупационной администрации - имитировать якобы успешную внешнеэкономическую деятельность", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее разведка сообщала, что российские военные в Донбассе провели занятия по минно-взрывной подготовке со школьниками Макеевки и Горловки.