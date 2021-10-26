На Донбасі під обстрілом загинув український військовий, ще один отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бойовики на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції, в результаті один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», - повідомили в ООС.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 25 жовтня, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої.