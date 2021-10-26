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На Донбассе под обстрелом погиб украинский военный, еще один получил ранения

Киев • УНН

 • 22502 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Боевики на Донбассе с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции, в результате один военный погиб, еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

На Донбассе под обстрелом погиб украинский военный, еще один получил ранения

Подробности

Около Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

“В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в ООС.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.

Дополнение

За прошедшие сутки, 25 октября, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве.

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