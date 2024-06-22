На Дніпропетровщині судитимуть учасників наркоугруповання, що заробляло до 10 млн грн на місяць
Київ • УНН
Поліція Дніпропетровської області знешкодила злочинну організацію з 10 осіб, які заробляли до 10 мільйонів гривень на місяць на продажу 8-10 кг амфетаміну, виробленого в їх лабораторіях.
На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної організації, що заробляли на продажі наркотиків до 10 мільйонів гривень на місяць. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
У грудні минулого року на Дніпропетровщині поліція знешкодила діяльність угруповання та вилучила у них 400 кг психотропів і прекурсорів.
У середньому ділки щомісяця збували 8-10 кг амфетаміну, сировину для якого завозили з-за кордону.
До складу злочинної організації входило 10 осіб, мешканців Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Вони орендували декілька гаражів та приватний будинок у Новомосковську та Дніпрі, де обладнали лабораторії з виробництва амфетаміну.
Для прийняття замовлень створили в Telegram онлайн-магазин закритого типу.
Вісьмом учасникам злочинної організації загрожує до 12 років ув’язнення, ще двоє перебувають у розшуку.
У Києві ліквідували 4 нарколабораторії: вилучено наркотики та психотропи на 122 млн гривень 10.04.24, 16:37 • 20920 переглядiв