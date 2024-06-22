На Днепропетровщине будут судить участников нарко группировки, зарабатывавшей до 10 млн грн в месяц

На Днепропетровщине будут судить участников преступной организации, которые зарабатывали на продаже наркотиков до 10 миллионов гривен в месяц. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В декабре прошлого года на Днепропетровщине полиция обезвредила деятельность группировки и изъяла у них 400 кг психотропов и прекурсоров.

В среднем дельцы ежемесячно сбывали 8-10 кг амфетамина, сырье для которого завозили из-за рубежа.

В состав преступной организации входило 10 человек, жителей Новомосковска, Кривого Рога и Днепра. Они арендовали несколько гаражей и частный дом в Новомосковске и Днепре, где оборудовали лаборатории по производству амфетамина.

Для принятия заказов создали в Telegram онлайн-магазин закрытого типа.

Восьми участникам преступной организации грозит до 12 лет заключения, еще двое находятся в розыске.

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