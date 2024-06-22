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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Днепропетровщине будут судить участников нарко группировки, зарабатывавшей до 10 млн грн в месяц

На Днепропетровщине будут судить участников нарко группировки, зарабатывавшей до 10 млн грн в месяц

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 01:34  •  3501 просмотра

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Полиция Днепропетровской области обезвредила преступную организацию из 10 человек, которые зарабатывали до 10 миллионов гривен в месяц на продаже 8-10 кг амфетамина, произведенного в их лабораториях.

На Днепропетровщине будут судить участников преступной организации, которые зарабатывали на продаже наркотиков до 10 миллионов гривен в месяц. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В декабре прошлого года на Днепропетровщине полиция обезвредила деятельность группировки и изъяла у них 400 кг психотропов и прекурсоров.

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В среднем дельцы ежемесячно сбывали 8-10 кг амфетамина, сырье для которого завозили из-за рубежа.

В состав преступной организации входило 10 человек, жителей Новомосковска, Кривого Рога и Днепра. Они арендовали несколько гаражей и частный дом в Новомосковске и Днепре, где оборудовали лаборатории по производству амфетамина.

Для принятия заказов создали в Telegram онлайн-магазин закрытого типа.

Восьми участникам преступной организации грозит до 12 лет заключения, еще двое находятся в розыске.

В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен10 апреля 2024, 13:37 • 20561 просмотр

Юлия Котвицкая

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