На Дніпропетровщині ППО збила ворожий шахед
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили російський ударний безпілотник у Дніпропетровській області у вівторок ввечері.
У Дніпропетровській області у вівторок ввечері сили протиповітряної оборони України знищили російський ударний дрон. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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Українська ППО збила всі 10 ворожих безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях18.06.24, 07:28 • 27361 перегляд