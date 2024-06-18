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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4724 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Дніпропетровщині ППО збила ворожий шахед

Київ • УНН

 • 106281 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони збили російський ударний безпілотник у Дніпропетровській області у вівторок ввечері.

На Дніпропетровщині ППО збила ворожий шахед

У Дніпропетровській області у вівторок ввечері сили протиповітряної оборони України знищили російський ударний дрон. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Ворожий шахед збили наші оборонці неба у Криворізькому районі. Дякую за захист!

написав Лукашук.  

Українська ППО збила всі 10 ворожих безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях18.06.24, 07:28 • 27361 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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