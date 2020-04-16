На Дніпропетровщині виявили новий випадок захворювання на COVID-19, всього в області - 89
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Дніпропетровщині виявили ще один випадок захворювання на COVID-19, всього за сьогоднішній день було виявлено 7 нових випадків. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
"На Дніпропетровщині виявили новий випадок коронавірусної інфекції. Позитивний результат ПЛР-тестування показало у жителя Кам’янського. Загалом в області сьогодні лабораторно підтвердили COVID-19 у 7 людей", - повідомив Бондаренко.
Зазначається, що на Дніпропетровщині вже лабораторно обстежили 1933 людини. Нині в області – 89 підтверджених випадків коронавірусу.
Як раніше повідомляв УНН, у Дніпропетровській області лабораторно було підтверджено 6 нових випадків коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні.