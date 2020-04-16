В Днепропетровской области обнаружили новый случай заболевания COVID-19, всего в области - 89
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили еще один случай заболевания COVID-19, всего за сегодняшний день было обнаружено 7 новых случаев. Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В Днепропетровской области обнаружили новый случай коронавирусной инфекции. Положительный результат ПЦР-тестирование показало у жителя Каменского. Всего в области сегодня лабораторно подтвердили COVID-19 у 7 человек", - сообщил Бондаренко.
Отмечается, что В Днепропетровской области уже лабораторно обследовали 1933 человека. Сейчас в области - 89 подтвержденных случаев коронавируса.
Как ранее сообщал УНН, в Днепропетровской области лабораторно было подтверждено 6 новых случаев коронавирусной болезни.
Напомним, в Украине на 9 часов 16 апреля зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных.