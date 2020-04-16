В Днепропетровской области обнаружили новый случай заболевания COVID-19, всего в области - 89

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили еще один случай заболевания COVID-19, всего за сегодняшний день было обнаружено 7 новых случаев. Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.