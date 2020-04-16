На Дніпропетровщині виявили шість нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили 6 нових випадків коронавірусної хвороби. На COVID-19 захворіли по три мешканці Дніпровського району та Кам’янського. Люди отримали позитивні результати ПЛР-тестування. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
“Нині маємо в області вже 88 випадків захворювання на коронавірус — COVID-19 підтвердили ще у шістьох мешканців Дніпропетровщини. Вони з Дніпровського району та Кам’янського. Загалом лабораторно обстежено 1839 людей. Ситуацію у регіоні тримаємо на постійному контролі”, — повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Очільник області закликає мешканців області не порушувати карантин та провести Великодні свята вдома.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні.