В Днепропетровской области обнаружили шесть новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Днепропетровской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев коронавирусной болезни. На COVID-19 заболели по три жители Днепровского района и Каменского. Люди получили положительные результаты ПЦР-тестирования. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Сейчас есть в области уже 88 случаев заболевания коронавирусом - COVID-19 подтвердили еще у шести жителей Днепропетровской области. Они с Днепровского района и Каменского. В общем лабораторно обследовано 1839 человек. Ситуацию в регионе держим на контроле", - сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Глава области призывает жителей области не нарушать карантин и провести Пасху дома.
Напомним, в Украине 9:00 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных.