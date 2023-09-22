На Дніпропетровщині винищувачем ліквідовано ворожий дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Дніпропетровській області винищувачем знищено влорожий безпілотник, повідомили у п'ятницю у повітряному командуванні "Схід", пише УНН.
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"У Криворізькому районі Дніпропетровської області винищувачем знищено БпЛА противника. Тип встановлюється", - вказали у ПвК "Схід" у Facebook.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 274 950 осіб, 4858 БПЛА оперативно-тактичного рівня та сотень одиниць іншої військової техніки.