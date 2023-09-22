Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 275 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 274 950 осіб, 4644 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 274 950 (+480) осіб,
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- танків ‒ 4644 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8),
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- артилерійських систем – 6177 (+40),
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- РСЗВ – 785 (+4),
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- засобів ППО ‒ 528 (+0),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 1517 (+38),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20),
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- спеціальної техніки ‒ 912 (+1).
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Доповнення
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