Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 275 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 950 человек, 4644 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 274 950 (+480) человек,
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- танков - 4644 (+6),
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- боевых бронированных машин - 8891 (+8),
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- артиллерийских систем – 6177 (+40),
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- РСЗВ – 785 (+4),
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- средств ПВО - 528 (+0),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4858 (+8),
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- крылатых ракет - 1517 (+38),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8690 (+20),
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- специальной техники - 912 (+1).
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Дополнение
Украинская авиация нанесла 14 ударов по врагу.