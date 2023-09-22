В Днепропетровской области истребителем ликвидирован вражеский дрон

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"В Криворожском районе Днепропетровской области истребителем уничтожен БпЛА противника. Тип устанавливается", - указали в ВК "Восток" в Facebook.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 950 человек, 4858 БПЛА оперативно-тактического уровня и сотен единиц другой военной техники.